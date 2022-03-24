Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Швеция отправит на Украину еще 5000 противотанковых комплексов в рамках помощи на сумму более 20 миллионов евро. Об этом 23 марта объявил министр обороны страны Петер Хультквист в интервью новостному агентству TT.

Петер Хультквист Government.se

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По словам Хульквиста, помощь Украине будет продолжаться.

Помимо противотанковых комплексов на Украину будет поставлено оборудование для разминирования. Хультквист заявил, что ранее шведские военные обучили своих украинских коллег пользоваться данными средствами по разминированию.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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