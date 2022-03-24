Вильнюс, , 11:58 — REGNUM Поставщик газа из Литвы Ignitis grupe, закупающий часть голубого топлива у российской компании «Газпром», откажется от таких закупок. Об этом 24 марта рассказал менеджер по связям с общественностью литовской компании Артурас Кетлерюс, его слова приводит агентство BNS.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы платежей Газпрому не планируем, поэтому для нас неактуально, но попкорном закупимся», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать планы России перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли.

При этом Кетлерюс указал, что Ignitis не приобретал голубое топливо у Газпрома с начала нынешнего года, однако газ закупался для клиентов из Эстонии и Латвии, и хранился в латвийском Инчукалнском газохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 25 российских деятелей культуры не смогут посещать Латвию из-за активной поддержки действий властей РФ.