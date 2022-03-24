Саратов, , 12:03 — REGNUM Количество обращений от жителей Саратова в городскую администрацию по поводу отсутствия в магазинах товаров первой необходимости снизилось в 10 раз. При этом работа кол-центра продолжается, отмечают 24 марта в мэрии.

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С начала марта в администрацию Саратова жители сообщают о завышенных ценах и отсутствии продукции. Только 8 марта поступило 90 звонков. В течение дня, 23 марта, сотрудниками кол-центра обработано восемь жалоб, которые в основном касаются высоких цен на некоторые товары.

Для обращений горожан продолжит работу кол-центр. Жалобы принимаются ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефонам: 8 (8452) 26-30-15 , 8 (8452) 74-87-23 .

Ранее ИА REGNUM сообщало, наладить работу автолавок в микрорайонах Саратова для обеспечения жителей привозной продукцией по максимально доступным ценам предложил губернатор Валерий Радаев.

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