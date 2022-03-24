Самара, 24 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в распространении порнографических материалов в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

За компьютером

По версии следствия, с июня 2018 года по июнь 2020 года фигурант уголовного дела в одной из социальных сетей распространял материалы, которые, согласно заключению комиссии экспертов, имеют порнографический характер.

Во время следствия обвиняемый сообщил, что девушек для такого рода общения он находил в соцсети в основном в группах, посвященных аниме.

«В процессе переписок молодой человек просил собеседниц отправлять ему свои изображения в обнаженном виде, в ответ он отправлял им фотографии парней, взятые из сети интернет», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что следователи выявили 49 эпизодов такой преступной деятельности обвиняемого.

Следователи считают, что перед началом общения возраст девушек фигурант уголовного дела не уточнял, поэтому среди потерпевших были и несовершеннолетние.

По данному факту в отношении 19-летнего жителя города Похвистнево было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.