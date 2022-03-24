Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Согласно последнему опросу Novus, почти 60% жителей Швеции доверяют премьер-министру страны Магдалене Андерссон. Но что же скрывается за столь большой цифрой? На этот вопрос в своей авторской статье попытался ответить политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Исторически есть несколько примеров того, как серьезные кризисы приводили к укреплению действующих правительств в глазах общества. В Швеции это можно сравнить с первыми месяцами пандемии коронавируса, когда резко возросла поддержка правительства и тогдашнего премьер-министра», — написал журналист, отметив при этом, что специальная операция Российской Федерации на территории Украины является релевантным примером в нынешней ситуации.

«Несмотря на то, что Магдалена Андерссон несколько раз оступалась во время недавнего кризиса, ей быстро удавалось реабилитироваться. Одним из таких примеров является ее заявление о том, что членство Швеции в НАТО дестабилизирует ситуацию в Северной Европе, что привлекло международное внимание и критику», — отметил Кнутсон.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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