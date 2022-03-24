Москва, 24 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В коллективном разуме ЕС должен победить здоровый прагматизм, а не внутриблоковое мышление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал планы президента США Джозефа Байдена заместить на рынке ЕС российский газ американским СПГ.

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«Заявления о полном торговом эмбарго России уже исчерпали себя, так как здесь речь уже шла бы о деиндустриализации европейской экономики и прямых угрозах европейской продовольственной безопасности, — сказал Понкратов. — За отказ от российских энергоресурсов президент США Байден будет предлагать Европе свои СПГ и нефть, а также «гарантии» поставок значимых объемов СПГ, нефти и нефтепродуктов из стран Ближнего Востока и Австралии. Весь вопрос в том, что победит в коллективном разуме ЕС — здоровый прагматизм и забота о собственных экономических интересах и энергетической безопасности или внутриблоковое мышление, помноженное на русофобскую истерию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, почему российские энергоресурсы по-прежнему более выгодны для стран ЕС, чем американские.