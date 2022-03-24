Донецк, , 11:56 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Ngu.gov.ua

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В 11:28 с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка было выпущено четыре снаряда калибром 122 мм по Петровскому району Донецка, рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела украинских войск оказался обесточен город Ясиноватая. Ремонтные службы ожидают возможности начать восстановительные работы.