Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Согласно последнему опросу социологов Novus, уровень доверия премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон значительно возрос и приблизился к рекордным значения. Об этом 24 марта сообщил телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

В опросе Novus, который замерил уровень доверия шведов к лидерам парламентских партий, премьер-министр страны оказалась на первом месте. 59% опрошенных говорят, что вполне или очень доверяют Магдалене Андерссон. Это значительное увеличение по сравнению с 53% в аналогичном опросе от февраля текущего года.

Лидеру оппозицию Ульфу Кристерссону доверяют 36% шведом, лидеру «Шведских демократов» Йимми Окессону — 28%.

Антилидерами стали Пер Болунд и Мэрта Стеневи («Зеленые») — только 6% респондентов испытают к обоим политикам доверие.

В опросе Novus, проведенном в период с 3 по 9 марта, принял участие 1001 человек.