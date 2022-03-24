Ставрополь, , 11:55 — REGNUM Дума Ставропольского края намерена рассмотреть законопроект о продлении курортного сбора на пятилетний срок — до 31 декабря 2027 года. С этим предложением депутаты планируют выйти в Госдуму РФ, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Рассмотрение этого вопроса состоится в краевом законодательном собрании 24 марта.

Кисловодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Дума Ставропольского края может внести его (проект Федерального закона о продлении курортного сбора) в Госдуму РФ. Наш край предлагает продлить механизм курортного сбора еще на пять лет — до 31 декабря 2027 года», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Владимиров, за три года действия программы курортного сбора, которая была внедрена в ряде субъектов РФ в порядке эксперимента в 2018 году, Ставропольские курорты собрали более 900 млн рублей, на которые были реализованы более 70 проектов по благоустройству курортов.