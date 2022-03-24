Чебоксары, 24 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении человека и три года скрывавшегося от следствия. Ранее осудили его подельников, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Чувашии и прокуратуре Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 45-летний чебоксарец. Отмечается, что пострадавшим является 36-летний мужчина, причиной стало 3,5 млн рублей долга.

Правоохранители установили, что 20 сентября 2018 года обвиняемый через знакомого организовал встречу с потерпевшим якобы для решения финансовых вопросов, но при встрече вместе с сообщниками он насильно усадил должника в машину и увез в арендованный дом, удерживая до утра. Следствие также полагает, что у потерпевшего забрали банковские карты и сняли 240 тыс. рублей, завладели его иномаркой Hyundai Sonata и иным имуществом на общую сумму 2,1 млн рублей.

«Согласившись передать злоумышленникам документы на автомобиль, потерпевшего отвезли домой, где, воспользовавшись моментом, он скрылся в квартире и вызвал полицию», — говорят в следственном управлении.

В ноябре 2018 года обвиняемый объявлен в федеральный розыск, его местонахождение установили в ноябре 2021 года. В настоящее время он находится под стражей.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Материалы переданы в Московский районный суд города Чебоксары.

Правоохранители напоминают, что в отношении других участников преступления вынесен обвинительный приговор в июле 2021 года Верховным судом Чувашии, получив различные реальные сроки (от одного года и шести месяцев до двух лет и четырёх месяцев).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Калининском районе Чебоксар завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту похищения двух человек. У пострадавших вымогали деньги.

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