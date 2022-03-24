Мадрид, 24 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Соратники Социалистической партии Испании (PSOE) по левой правительственной коалиции ещё не получили объяснений от премьер-министра Педро Санчеса по поводу принятого им курса по Западной Сахаре. Об этом заявила министр по социальным правам и повестке-2030 генеральный секретарь партии Podemos Ионе Беларра.

Westernsaharaproject.files.wordpress.com Западная Сахара

Она подчеркнула, что в Podemos ждут объяснений, поскольку именно эта партия является партнёром PSOE по правительственной коалиции.

В ходе выступления в Конгрессе депутатов Испании Беларра отметила, что Podemos не рассматривают возможность разрыва коалиционного соглашения в условиях кризиса, потому что Unidas Podemos является «единственной гарантией» того, что правительство продолжит проводить «смелую и прогрессивную» политику.