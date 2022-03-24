Курск, , 11:54 — REGNUM Курское УФАС выдало предостережение предприятию «Курский сахар» о недопустимости повышения цен на сахар-песок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Предприятие поставляет сахар в региональные торговые сети «Европа» и «Линия». В ходе проверки УФАС в адрес предприятия направлено предостережение о недопустимости совершения необоснованных действий в сфере ценообразования, в частности — повышения цен на сахар-песок.

Управление предупредило поставщика, что такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства и принятию в соответствующих мер реагирования.