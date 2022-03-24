Москва, , 11:53 — REGNUM У стран ЕС нет рациональных причин для отказа от российских углеводородов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал планы президента США Джозефа Байдена убедить страны ЕС отказаться от российского газа и перейти на американский СПГ.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия за последние полвека зарекомендовала себя как надежный поставщик энергоресурсов. Каких-либо рациональных причин для отказа от российских углеводородов у ЕС нет, — сказал Понкратов. — В пользу российских нефти и газа говорят как ценовые факторы и логистические схемы, так и экологическая составляющая. Поставляемый по трубопроводам газ формирует куда меньший углеродный след, чем СПГ из США. На данном историческом отрезке, думаю, продолжат звучать заявления об отказе от импорта российских энергоносителей, но уже не в течение 2022 года, а в среднесрочной перспективе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что Байден 24 марта собирается объявить о «крупном плане по перенаправлению» сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден объявит о санкциях против очередных секторов экономики России — WP