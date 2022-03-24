Кызыл, , 11:52 — REGNUM Учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») установили точный возраст мумии девочки, найденной на территории Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения, исследование было проведено с помощью рентгенографии.

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Мумифицированные останки скифской девочки были найдены в могильнике Сарыг-Булун в деревянной колоде в 1988 году. В погребении была найдена также богатая экипировка воина, что необычно для ребёнка.

Серия снимком при помощи микрофокусного рентгеновского аппарата позволила уточнить степень сохранности останков. Выяснилось также, что биологический возраст ребёнка на момент смерти составлял 6−7 лет. К тому же у неё выявлены признаки рахита.

«Результаты нашей работы позволят археологам уточнить представления о культуре раннескифского времени (VIII-VI вв. до н.э.) и того, что тогда происходило на территории современной Тувы», — отметил по итогам работ ассистент кафедры электронных приборов и устройств НиколайСтароверов.

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