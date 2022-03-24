Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:52 — REGNUM Депутаты Переславского городской думы Михаил Уваров-Корюгин и Роман Козлов оспорили решение суда о лишении их депутатского статуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Переславская городская дума

Как ранее сообщало ИА REGNUM в конце января 2022 года Переславский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о лишении полномочий депутатов местной думы Михаила Уварова-Корюгина (фракция «Единая Россия») и Романа Козлов (фракция КПРФ). Оба депутаты принимали участие и голосовали за изменение в Генеральный план городского округа Переславль-Залесский: речь шла о включении в черту населенного пункта земельных участков, некоторые из которых принадлежали женам депутатов. В прокуратуре считали, что «народные избранники скрыли информацию о наличии у них конфликта интересов».

Апелляционные жалобы на решение районного суда поступили от обоих депутатов и от самой Переславской городской думы, которая на своем заседании проголосовала против лишения коллег депутатского статуса. Как пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда, апелляции поданы 21 марта 2022 года. Это последний день, когда судебное решение могло быть оспорено.

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