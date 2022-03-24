Москва, 24 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Группа «Любэ» не планировала проведение концертов в Германии, сообщила администратор музыкального коллектива.

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

«Концерты должны были быть ещё до ковида… Как мы должны были поехать, в 2020 году, так мы туда и не поехали», — приводит РИА Новости слова администратора.

Она посоветовала обратиться к организаторам концертов в Германии, чтобы выяснить, что именно они перенесли.

Ранее в СМИ появилась информация об отмене концертов группы «Любы» в Германии.