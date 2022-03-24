Курск, 24 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Специалисты Туристско-информационного центра Курской области совместно с коллегами из Воронежа начинают программу по продвижению туристического потенциала двух областных центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Дейнека. Курск. После дождя (фрагмент). 1925

Идея была реализована после запуска между Курском и Воронежем рельсового автобуса. Новый железнодорожный маршрут должен положительно сказаться не только на увеличении пассажиропотока, но и на туристической привлекательности двух регионов.

В рамках программы 27 марта Курскую область посетит первая группа туристов из Воронежа. Экскурсоводы познакомят гостей с историей областного центра, музеем-усадьбой А. А. Фета в деревне Воробьёвке и проведут экскурсии в музее «Командный пункт Центрального фронта».