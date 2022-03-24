Донецк, , 11:54 — REGNUM Около 90 тыс. абонентов в ДНР снова получают электроэнергию. Об этом сообщили 24 марта в министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Энергетика Mrsk-cp.ru

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В сообщении ведомства в телеграм-канале говорится, что без электричества пока остаются более 4,7 тыс. бытовых абонентов. Энергия также не поступает на две котельные и 55 трансформаторных подстанций, при этом ремонту мешают обстрелы со стороны украинской армии.

«Восстановлено энергоснабжение порядка 90 тыс. абонентов республики», — сообщили в минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта город Ясиноватая в ДНР оказался обесточен из-за обстрела со стороны украинских войск.

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