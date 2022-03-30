Москва, 30 марта, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Пока руководство западных стран думает над тем, какие еще ввести санкции против России за спецоперацию на Украине, в самой России предпринимаются меры по минимизации последствий уже примененных мер.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

На Западе признают, что не могут ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России, и признают, что в этом случае будет подорвана энергетическая безопасность.

Часть международных компаний заявила о приостановке деятельности в России, некоторые не останавливают местные производства.

При этом 24 марта начались торги на московской бирже. Курсы валют стабилизировались на фоне решения президента России Владимира Путина вести расчеты за газ с недружественными России странами в рублях.

Россия ориентируется на быстрое импортозамещение и рынки других стран, которые не ввели против нее санкции.

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