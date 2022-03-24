Кемерово, , 11:51 — REGNUM В Кемеровской области нужно создать запас собственного продовольствия. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«Сейчас необходимо оперативно скорректировать планы на предстоящий посевной сезон. Должны быть увеличены площади под овощные культуры, зерно. Мы должны максимально выращивать все, что позволяет климат, — подчеркнул глава региона. — Этим летом ожидаются проблемы с выращиванием сельхозпродукции в Европе и на Украине, поэтому нам надо создать запас собственного продовольствия в регионе».

Он отметил также, что весь выращенный урожай необходимо сохранить и переработать, «при этом не допустив осеннего роста цен на овощи, мяса, хлеб, молоко и дефицита продовольствия».