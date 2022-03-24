Белгородский район, Белгородская область, 24 марта 2022, 11:51 — REGNUM Данные о количестве повреждённых строений в приграничной Журавлёвке, куда упал снаряд, выпущенный с территории Украины, привёл 24 марта в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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В результате ЧП разрушен один дом, в 12 домовладениях повреждены окна, заборы и кровля. Кроме того, осколками снаряда оказались поражены восемь автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, из Журавлёвки и соседней с ним Нехотеевки 23 марта эвакуировали 178 жителей.
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