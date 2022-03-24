Баку, 24 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Ереван занял неконструктивную позицию, требуя возобновить газоснабжение Нагорного Карабаха. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Мы рекомендуем Республике Армения обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из Карабаха, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения», — сказала Абдуллаева.

Она также обвинила армянскую сторону в попытке вмешаться во внутренние дела Азербайджана, критикуя участие международных организаций в мероприятиях, которые проводят в Шуше.

Напомним, в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан долгое время не позволял произвести ремонтные работы. 19 марта работы провели, но подача газа через два дня снова прекратилась. В Степанакерте обвиняют Баку в установке на газопроводе вентиля, перекрывающего подачу.