Москва, 24 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Московская область и Республика Мордовия будут сотрудничать в развитии агропромышленного комплекса (АПК) и сельских территорий. Соглашение об этом подписали профильные министерства двух регионов, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеничные поля

Продукция обоих регионов России органического производства и продукция с улучшенными характеристиками получат продвижение на рынке сбыта.

Подмосковья и Мордовия на взаимной основе будут перенимать для себя новые полезные технологии. Для производителей органической продукции появятся новые возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин и Минсельхоз до апреля проработают вопрос о финансировании льготных кредитов для сельхозпроизводителей.

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