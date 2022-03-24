Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в период с 14 по 20 марта резко подорожали неразделанная мороженная рыба, белокочанная капуста и сливочное масло. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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Согласно мониторингу, рыба подорожала в среднем на 15%, капуста — на 12%, масло сливочное — на 11%. Об этом проинформированы департамент потребительского рынка Ростовской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Ряд социально значимых продуктов питания за указанный период незначительно подешевел.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростове-на-Дону не выявили дефицита продовольствия. При этом с 22 февраля макароны подорожали на 42%, мука — на 18%, сахар — на 17%.