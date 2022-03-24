Париж, 24 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за стуки от COVID-19 в стране умер 91 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нагрузка на больницы во Франции немного снизилась. В настоящее время госпитализированы 20 653 пациента с COVID-19, в том числе 1373 человека, поступивших в больницы за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 1564 пациента.

За последние сутки во Франции выявлено 145 560 случаев заражения коронавируса. Днём ранее в стране выявили 180 777 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, имея 11% мирового экспорта вооружений, Франция почти удвоила свой вес в мировой торговле военной техникой.