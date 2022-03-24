Казань, 24 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Авиакомпания «Red Wings» 24 марта выполнит свой первый международный рейс из аэропорта Казани до турецкой Антальи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии.

Sukhoi.org Sukhoi Superjet 100

Отмечается, что ранее международные авиарейсы из Казани в Турцию выполнялись исключительно по чартерным программам совместно с туроператорами.

Среди жителей Татарии и соседних регионов отмечается большой спрос на данном направлении. В связи с этим в марте перевозчик выполнит еще три рейса. Расписание на апрель и летний сезон пока формируется.

В авиаперелетах по маршруту Казань — Анталья задействуют российские лайнеры Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, компания «РусЛайн» с 16 марта открыла авиарейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Казань.

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