Нальчик, 24 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии третьи сутки поисковых работ по поиску пропавшего сноубордиста из Москвы не дали результатов и были прекращены 23 марта в 15:20. Не помог спасателям в том числе привлеченный вертолет МЧС РФ, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального спасательного ведомства.

Hans Лавина

За вчерашний день повторно обследованы ледники Азау, Гара-Баши, Терскол, а также ущелье Азау и Терскол. С наступлением светлого времени суток 24 марта планировалось возобновить поисковые работы.

Напомним, 61-летний житель Москвы со сноубордом 21 марта поднялся на ратраке на высоту более 4 тыс. метров на Эльбрусе и после этого перестал выходить на связь. Его поиски велись трое суток.