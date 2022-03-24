Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 24 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трёх мужчин после пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

12019 Пожар

Трагедия произошла поздно вечером 22 марта 2022 года. Горел жилой балок на территории дачного посёлка «Северянин». В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружены тела трёх мужчин. На месте происшествия следователями обнаружены два электрообогревателя.

Установлена личность только одного мужчины 1986 года рождения. Имена остальных не известны, проводятся судебно-генетические экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии после гибели двух человек при пожаре возбудили уголовное дело