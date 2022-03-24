Челябинск, 24 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении руководителя одного из сельхозпредприятий. Ему вменяют налоговое преступление, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, он утаил деньги от налогообложения. Для этого им были использованы расчётные счета сторонних организаций.

Всего с предприятия должно было быть взыскано более трёх миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд.