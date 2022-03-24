Исламабад, 24 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Пакистан и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили выдавать временные визы водителям коммерческих грузовиков, чтобы облегчить транзит и торговлю между двумя странами. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Грузовик

Визы будут выдаваться посольством Пакистана в Кабуле и его консульствами в Джелалабаде и Кандагаре.

По данным пакистанской газеты Dan, водители могут получить афганские визы в посольстве Афганистана в Исламабаде и его консульствах в Пешаваре и Кветте.

В рамках соглашения между Пакистаном и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обе страны разрешат грузовикам передвигаться и по своей территории.

Ранее высокопоставленные пакистанцы и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретились в Торкхаме, чтобы обсудить вопросы торговли между двумя сторонами. Решение о выдаче временных виз было принято на последней встрече официальных представителей двух сторон. Ранее официальные лица Пакистана сообщили СМИ о новом соглашении с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о свободном передвижении грузовиков между двумя странами.

Абдул Раззак Дауд, торговый советник премьер-министра Пакистана, заявил, что в соответствии с соглашением грузовики из обеих стран смогут свободно пересекать границу после получения «временных виз».

«Это событие сыграет важную роль в укреплении региональных связей и торговых отношений с Афганистаном, Центральной Азией и другими странами», — написал он в Твиттере.