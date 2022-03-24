Москва, 24 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Идея введения эталонных цен на строительные материалы в России продиктована волатильностью этого рынка. Стоит вспомнить, как серьезно отразилось на отрасли прошлогодний рост цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM проректор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Onf.ru Стройка

«Но есть определенная опасность: в сегодняшней ситуации сложно объективно просчитать цены на строительные материалы, их зависимость от импортных составляющих.

Оборудование, комплектующие, запчасти — все это может быть завязано на зарубежных поставщиков. Импортозамещение потребует времени, а, главное, невозможно просчитать стоимость отечественных аналогов.

Если учесть, что государственные контракты по строительству рассчитаны на несколько лет, то риски изменения цен на строительные материалы очевидны.

При введении неких «эталонов» можем столкнуться с тем, что никто из серьезных игроков не примет участие в конкурсе на заключение контракта», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в России на строительные материалы для возведения школ, больниц, детских садов могут установить эталонные цены.

Читайте также: На стройматериалы для госстроек в РФ предложили установить эталонные цены