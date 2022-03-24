Липецк, 24 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Липецк» продлён до 03:45 1 апреля. Такое решение приняла Росавиация.

Fuzz Крыло самолета

Ограничения также касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России был введён 24 февраля после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины.