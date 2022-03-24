Оренбург, 24 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбурге депутаты горсовета 24 марта избрали главу горда. Мэром стал Сергей Салмин, до этого исполнявший обязанности главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Глава Оренбурга Сергей Салмин

Салмина поддержали 33 депутата Оренбургского городского совета. Один бюллетень был испорчен.

» Хочу выразить благодарность конкурсной комиссии, коллегам и всему депутатскому корпусу за оказанное доверие. Будем работать единой командой на благо города и его жителей, сообща решать поставленные задачи», — сказал Салмин.

Напомним, на пост главы Оренбурга претендовали 20 человек. Конкурсная комиссия 24 марта определилась с двумя кандидатами. На рассмотрение депутатскому корпусу вынесли кандидатуры и.о. главы города Сергея Салмина и гендиректора ООО «Кувандык-365» Дмитрия Васильева.