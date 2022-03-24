Пекин, 24 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Национальная метеообсерватория Китая продлила синий уровень предупреждения о песчаных бурях, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Песчаная буря

По прогнозу Национального метеорологического центра, песок и пыль накроют районы Синьцзяна, Цинхая, Внутренней Монголии, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси и Хэбэя. В некоторых районах Внутренней Монголии и Синьцзяна пройдут песчаные бури, сообщили в центре. Центр посоветовал общественности принять меры предосторожности против ветра и песчаных бурь и предложил водителям подготовиться к плохой видимости.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой для песчаных бурь, причем красный цвет обозначает наиболее сильные бури, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.