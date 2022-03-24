Донецк, 24 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинских войск обесточен город Ясиноватая. Об этом 24 марта сообщили в оперативном штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела ВФУ полностью обесточена Ясиноватая», — рассказали в штабе.

Уточняется, что ремонтно-восстановительные работы начнут после того, как это позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Ясиноватую из Авдеевки.