Челябинск, 24 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Начальник участка одного из промышленных предприятий Челябинской области подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, он получил более миллиона рублей. Деньги давали работники за утверждение объёмов работ, значительно превышавших фактически выполненные.

Преступление было выявлено сотрудниками областного УФСБ. Они же осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела. Проводятся все необходимые следственные действия.