Киев, 24 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из состава сборной Украины по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания Украины.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Отмечается, что такое решение приняло министерство молодёжи и спорта Украины, поскольку у федерации нет подобных полномочий.

Ранее 16-летняя фигуристка поставила «лайк» под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поддержавшего специальную военную операцию России на Украине.

Напомним, Шаботова — российская фигуристка, которая в 2019 году сменила спортивное гражданство, после чего стала двукратной чемпионкой Украины. Её переходу в сборную Украины предшествовал скандал, когда она заявила о «пользе допинга».

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