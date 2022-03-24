Париж, 24 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Имея 11% мирового экспорта вооружений, Франция почти удвоила свой вес в мировой торговле военной техникой, в основном благодаря продажам истребителей Rafale, передает BFM TV.

Clemens Vasters Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale

Об этом свидетельствует отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Sipri), в котором оцениваются изменения на мировом рынке вооружений.

По данным института, Европа является регионом, который больше всего увеличил импорт оружия в период с 2017 по 2021 год. Крупнейшими импортерами оружия в Европе за этот период были Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Ожидается, что другие европейские государства также значительно увеличат импорт вооружений в течение следующего десятилетия.

Франция не является одним из крупнейших импортеров в мире, с другой стороны, государство является ведущим экспортером на мировом уровне.

Франция стала третьим по величине экспортером вооружений в мире после США (39%) и России (19%), но опередив Китай (4,6%). За предыдущий период 2012—2016 годов Франция была четвертой в мире с 6% после Китая (6,2%).

Успехи Франции в основном объясняются продажами истребителей Rafale во многие страны за последние несколько лет. Закупки только в Египте, Катаре и Индии составляют 56% французского экспорта вооружений за этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители Афганистана, эвакуированные во Францию более шести месяцев назад, до сих пор переживают психологические расстройства.