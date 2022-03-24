Сеул, 24 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Неопознанный снаряд, выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря, может быть межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Данное заявление он сделал 24 марта в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ).

Южнокорейский президент осудил ракетный пуск КНДР, подчеркнув, что он нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, а также представляет угрозу не только для Корейского полуострова, но и для международного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта с территории КНДР был осуществлен пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

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