Глава Южной Кореи осудил ракетный пуск КНДР
Сеул, 24 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Неопознанный снаряд, выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря, может быть межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Данное заявление он сделал 24 марта в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности (СНБ).
Южнокорейский президент осудил ракетный пуск КНДР, подчеркнув, что он нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, а также представляет угрозу не только для Корейского полуострова, но и для международного сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта с территории КНДР был осуществлен пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
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