Томск, 24 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Томская область в 2021 году экспортировала товаров на сумму 426 млн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. Продукция поставлялась на рынки 72 стран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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При этом почти три четверти всего экспорта пришлось на три страны — Узбекистан (128 млн долларов), Казахстан (94 млн) и Китай (82 млн).

«Томский экспорт в страны СНГ вырос на 75%, достигнув показателя в 279 млн долларов, а в страны дальнего зарубежья, напротив, уменьшился почти на 3% и составил 146 млн долларов», — отметили в администрации.

Две трети экспортных товаров произвели предприятия малого и среднего бизнеса, что значительно превышает средний показатель по Сибирскому федеральному округу и по стране. Основные статьи экспорта — продукция машиностроения, мясомолочной, лесной промышленности, а также топливно-энергетические товары.