Ереван, 24 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Баку своими действиями пытается сорвать мирное урегулирование в регионе. Об этом 24 марта заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Parliament.am Никол Пашинян

«Различными провокациями Азербайджан пытается отвлечь нас от повестки мира, делегитимировать её, реализовать свою политику провоцирования новых войн и новой эскалации в регионе. Но мы не должны поддаваться на эти провокации», — сказал Пашинян.

Он обвинил Баку в создании препятствия для газоснабжения Нагорного Карабаха, из-за чего республика оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Глава армянского правительства отметил, что в Арцахе не могут отапливать дома, детские сады и больницы.

По мнению Пашиняна, в Азербайджане, хотя и «барабанят» о победе в 2020 году, но считают своим поражением, что в Нагорном Карабахе продолжает проживать более 100 тыс. армян.

«Азербайджан считает своим самым большим поражением и преследует цель закончить политику этнических чисток в Арцахе», — заявил премьер-министр.

Пашинян также заявил, что нужно ускорить процесс демаркации и делимитации границ и повышать безопасность на приграничных участках.

Стоит отметить, что в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан долгое время не позволял произвести ремонтные работы. Когда работы произвели, то подача газа через два дня снова прекратилась. В Степанакерте и Ереване обвиняют азербайджанскую сторону в установке на газопроводе перекрывающего подачу вентиля.