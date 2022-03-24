Пекин, 24 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Китай планирует создать систему государственных услуг более высокого уровня в области фитнеса и физической активности в соответствии с недавно опубликованным набором руководящих принципов, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

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Страна увеличит предоставление основных услуг, ориентированных на общественную физическую форму и спортивные интересы, чтобы повысить уровень участия населения в таких мероприятиях и доступность соответствующих объектов, говорится в документе, который был выпущен Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Генеральной канцелярией Госсовета КНР.

Следует предпринять активные, разумные усилия для отделения спортивных ассоциаций от административных органов, говорится в документе, в то время как ассоциациям отдельных видов спорта рекомендуется включать членов подразделений и изучать возможность индивидуального членства.

Учебным центрам, базам и спортивным школам, находящимся в ведении органов физической культуры и спорта страны, рекомендуется открывать свои фитнес-центры и услуги по спортивной реабилитации для широкой общественности. В документе также рассматривается необходимость обеспечения баланса в сфере услуг между городскими и сельскими районами, а также необходимость защиты природной среды.

Ожидается, что к 2025 году площадь спортивных сооружений в Китае на душу населения достигнет 2,6 квадратных метров, в то время как 38,5% населения будут регулярно заниматься физическими упражнениями, говорится в документе. К 2035 году уровень участия должен превысить 45%.