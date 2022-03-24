Ташкент, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Особо тяжкие преступления в Узбекистане совершаются «из-за несвоевременного решения семейных проблем и конфликтов, а также их игнорирования активистами махаллей и широкой общественностью». Об этом в ходе выступления перед Сенатом Узбекистана заявил министр внутренних дел республики Пулат Бобожонов.

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«Из-за семейных проблем, в частности, совершено каждое третье, или 158 (37,1%), преступлений, связанных с убийством, и 190 (14,4%) преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений», — уточнил глава правоохранительного ведомства.

По его словам, из-за «несвоевременного устранения семейных конфликтов» совершены также 14 935 правонарушений.

«Из них почти 60% (8589) приходится на Ташкент, Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области», — добавил министр.