Сорочинск, Оренбургская область, 24 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области сорочинскую больницу в судебном порядке обязали обеспечить ребенка-инвалида медицинскими средствами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным ведомства, малолетняя девочка страдает с десяти месяцев жизни инсулинозависимым сахарным диабетом первого типа. С сентября 2020 года состояние ребенка ухудшилось. Согласно решению врачебной комиссии, пациентка нуждается в расходном сенсоре для мониторирования глюкозы с необходимыми принадлежностями. Однако больница этими средствами ребенка не обеспечила.

Прокурор в интересах девочки подал иск. Его требования удовлетворены. Прокурор контролирует исполнение судебного решения, а именно безотлагательного обеспечения жизненно необходимыми медицинскими средствами.