Кемерово, 24 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Шестой нефтеперерабатывающий завод в России за 2022 год получил от кредитора иск о несостоятельности. В арбитраж Кемеровской области поданы претензии к ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод», но дата заседания ещё не назначена и дело к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Иск 22 марта 2022 года подал кредитор компании — ООО «Паритет», заявившее задолженность в размере 45,2 млн рублей.

До этого, в феврале 2022 год, суд удовлетворил финансовый иск от компании «Паритет», по которому с завода было взыскано 45 млн рублей долга — предварительной оплаты за не поставленный товар, 3,8 млн рублей неустойки. Вердикт первой инстанции ответчиком не оспаривался. 15 марта 2022 года по делу выдан исполнительный лист.

В ЕГРЮЛ кемеровский завод оформлен в январе 2011 года. Владелец — Дмитрий Горюнов. В компании трудятся порядка 30 человек.

Напомним, за 2022 год, помимо кемеровского завода, подобные иски получили ещё пять предприятий из той же сферы. Они базируются в Белгородской, Новосибирской областях, Москве, Дагестане и Краснодарском крае.