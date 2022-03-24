Юрга, Кемеровская область, 24 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Юрге Кемеровской области семьи воспитанников детского сада № 7 «Дарование» написали письма военнослужащим, участвующим в спецоперации. Они пожелали им скорейшего возращения домой.

Администрация правительства Кемеровской области Кузбасские дети поддержали российских военнослужащих

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«На фотографиях с видами города семьи воспитанников детского сада № 7 «Дарование» пишут военнослужащим слова благодарности, поддержки и скорейшего возращения домой», — рассказали в правительстве Кузбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации кузбасские юнармейцы выстроились в виде большой надписи «Zа наших».

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