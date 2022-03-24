Ташкент, 24 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В целях повышения инвестиционной привлекательности Узбекистана, выработки практических предложений по дальнейшему улучшению бизнес-среды, начиная с 2022 года, будут проводиться регулярные заседания совета иностранных инвесторов при президенте страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на первом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

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«Мы также продолжим практику прямого общения с инвесторами и предпринимателями во всех отраслях и регионах, используя платформу краудшеринга и современные цифровые решения», — добавил глава государства.