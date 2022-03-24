Волгоград, 24 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Телефонных аферистов, действующих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», задержали волгоградские полицейские в Астраханской области. Жертвами злоумышленников стали как минимум трое жителей Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Разговор по телефону

Мошенники обзванивали пожилых людей. Предлагали положить деньги за «спасение» от ответственности их родственников в пакет с вещами, за которым приезжал курьер. Посредник переводил деньги на счета злоумышленников, получая за это фиксированный процент. Одной из потерпевших оказалась 77-летняя жительница Центрального района Волгограда, в начале февраля аферисты забрали у неё 200 тысяч рублей.

Подозреваемые скрывались на территории Астраханской области, в ходе спецоперации они были задержаны. При обыске у злоумышленников изъяты четыре сотовых телефона и банковские карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Один из задержанных заключён под стражу, второму назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленников опознали трое жителей Волгограда, пострадавших при аналогичных обстоятельствах.