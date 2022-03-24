* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 24 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Специальная комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по установлению связи с афганскими политическими деятелями и их возвращению в Афганистан официально приступила к работе.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамулла Самангани сообщил, что комиссия приступила к осуществлению своих функций.

Он добавил, что комиссия должна проводить переговоры с афганскими политическими деятелями, находящимися за границей, в целях обеспечения их возвращения в Афганистан. Однако, он не уточнил ни повестки дня комиссии, ни того, с кем она намеревается вести переговоры.

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Комиссия была создана 16 марта по решению кабинета талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Шахабуддином Делаваром. В её состав входят Амир Хан Моттаки, Хайрулла Хайрха, Абдул Хак Васек, Мохаммад Халид Ханафи, кари Фасихуддин и Анас Хаккани.

Создание комиссии приветствовал посол ЕС в Афганистане Ван Брандт.

Необходимо отметить, что Зарифа Гаффари, бывший мэр Майданшахра, Идрис Заман, бывший министр иностранных дел, и Абдул Салам Рахими, бывший министр по примирению, вернулись в Афганистан после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).