Барнаул, 24 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 24 марта 2022 года вакцинированы 1 385 866 человек (+1571 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 962 жителя региона получили первую прививку (+70 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 230 947 (+997 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 97 957ревакцинированных (+504 за сутки).

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